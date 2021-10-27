Институт истории к переписи выпустил анимационный ролик о татарах

Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ выпустил анимационный ролик «Татары: единство в разнообразии» об особенностях этногенеза татар. Десятиминутный ролик, подготовленный ко Всероссийской переписи населения 2021 года, сотрудники института презентовали в ИА «Татар-информ».

В ролике в легкой и доступной форме приводятся статистические данные, полученные в результате переписи 2010 года. Кроме того, в нем дается информация о регионах и странах проживания представителей татарского народа.

«Ученые выделяют три основные группы татар — волго-уральские, сибирские и астраханские. К татарской нации относятся и кряшены — православная группа татар. Многообразие — огромный потенциал всего татарского народа», — уверены авторы видео.

«В основе нашего национального самосознания лежит наша древняя история. Где бы мы ни жили, какие бы у нас ни были местные особенности, всех нас объединяет наша общая история, общее наследие», — объяснил идею ролика заместитель директора института Марат Гибатдинов.

Фильм подготовлен совместно с руководителем креативного агентства «Теория» Ильдаром Аюповым. По словам ученых, это же агентство привлекалось к подготовке предыдущих роликов института, посвященных истории татар.