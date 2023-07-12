Институт истории имени Марджани Академии наук РТ хотят переименовать в научное учреждение

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана хотят переименовать из «государственного бюджетного учреждения» в «научное». Проект постановления Кабинета Министров РТ подготовило Министерство образования и науки республики. Документ опубликован на портале «Официальный Татарстан» и проходит антикоррупционную экспертизу.

«Министерству образования и науки РТ в 60-дневный срок внести соответствующие изменения в устав учреждения; государственное задание учредителя на оказание услуг (выполнение работ) для государственного научного бюджетного учреждения „Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ”», — говорится в проекте постановления.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Минобрнауки, изменения вносятся по рекомендации Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабмине РТ. «Это делается для приведения названия в соответствие с фактическим видом деятельности», — уточнили в ведомстве.

Институт истории Академии наук Татарстана был создан указом первого Президента республики Минтимера Шаймиева от 14 июня 1996 года. В 2002 году институту присвоено имя выдающегося татарского ученого-мыслителя, религиозного и общественного деятеля Шигабутдина Марджани. В настоящее время он включает 13 научных подразделений.