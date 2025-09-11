Институт истории Академии наук РТ продолжает исследовать тему татар на службе России

Сегодня, 11 сентября, российские ученые и краеведы приняли участие во всероссийской научной конференции «Татары в составе иррегулярных формирований Российской империи». Мероприятие прошло в Институте истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ.

Съезд историков открыл директор Института истории Радик Салихов. Он отметил, что вклад татарского народа практически во все военные кампании России, начиная с позднего средневековья и заканчивая новейшим временем, огромен.

«Но нужно еще многое выяснить, узнать имена наших героев, военачальников. Важно в деталях изучать военное искусство наших предков. Самое главное – ценности, которые оставили наши воины-предки будущим поколениям», – заявил Салихов.

Тему участия татар в военных кампаниях России продолжил историк, председатель исполкома Общества татарских краеведов Башкортостана Руслан Масагутов.

«Еще в период Московского государства татары составляли военное сословие, участвовавшее в походах и кампаниях Российского государства: в Ливонской войне, в защите от набегов кочевников. И нужно помнить, что в период Смутного времени татары поспособствовали формированию ополченческого движения во главе с Мининым и Пожарским и даже участвовали в выборе царя», – рассказал Масагутов.

Роль татар в развитии Российского государства признана в исторических документах, добавил краевед. «Татары не могли мыслить себя вне этого Отечества и делали всё, чтобы защитить наше государство от врага», – заключил он.

Первый доклад пленарного заседания был посвящен татарам Сеитова посада (ныне село Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области) в составе иррегулярных формирований Южного Урала. Его прочел старший научный сотрудник Института истории АН РТ Рустем Аминов.

Но перед этим исследователь сделал небольшое отступление, напомнив об актуальности темы. «К сожалению, многие не понимают и не разбираются в истории Башкиро-Мещерякского войска, считают, что оно связано только с башкирами. На самом деле, в его составе было очень много татар», – обратил внимание он.

История военной службы сеитских татар связана с ростом города Оренбурга. Аминов выделил период с конца XVIII века до начала второй половины XIX века, в который попадают «Битва народов» под Лейпцигом, бои Крымской войны и другие крупные сражения. В небольшом выступлении он постарался уместить материал целой монографии. Свой доклад историк закончил замечанием, что существует очень большая база архивных источников о татарах Сеитова посада, но многие из них не введены в научный оборот. Этим ученый сейчас и занимается.

Следом в рамках пленарного заседания прозвучали еще три доклада: «Татары-казаки Уральского казачьего войска в присоединении Средней Азии» (доктор исторических наук, профессор Поволжского государственного университета сервиса Александр Дубовиков), «Военно-административная структура Башкиро-Мещерякского войска (1798–1865)» (доцент кафедры исторического и обществоведческого образования ИМО КФУ Айрат Тухватуллин) и «Специфика земельных споров мещеряков Стерлитамакского уезда в XIX веке» (Руслан Масагутов).

Однако, пожалуй, наиболее значимым событием пленарного заседания конференции стала презентация книги Александра Дубовикова «Дореволюционная литература о роли уральского казачества в присоединении Средней Азии».

«Я считаю, это фундаментальный труд. По историографии казачества очень мало работ, в наше время можно сказать, что они на вес золота», – охарактеризовал Аминов книгу Дубовикова.

По случаю юбилея и за многолетний вклад в науку Александру Дубовикову была вручена благодарность от Института истории АН РТ.

На этом научная конференция не закончилась. Основная часть докладов прозвучит во второй половине дня: историки и краеведы будут говорить о казачестве Астрахани, о родах Нугайбековых и Халиковых, о династии Диваевых и других темах.

Мероприятие проводится в рамках Года защитника Отечества, а также в рамках реализации государственной программы «Татары на службе Отечеству», которая подводит промежуточный итог многолетних исследований вклада татарского народа в защиту Родины.

Организаторами конференции выступают Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ, Академия наук РТ и Общество татарских краеведов Республики Башкортостан.