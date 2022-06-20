Институт филологии КФУ получил квоты для обучения выпускников из других регионов России

Институту филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета выделили квоты для бюджетного обучения студентов — жителей других регионов России. Об этом сообщил руководитель этого института Радиф Замалетдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы признательны руководству республики и Всемирному конгрессу татар за те решения, которые недавно были приняты. Подготовку по целевому заказу для регионов России мы давно ведем, но принятые решения помогут снять многие проблемы в регионах России», — сказал спикер.

Замалетдинов уточнил, что выпускников из других российских регионов будут принимать на пять направлений по педагогическому образованию и на обучение по программе «Реклама и связи с общественностью. Копирайтинг и бренд-коммуникации». «Они бесплатно будут обучаться, а после завершения учебы вернутся к себе и станут осуществлять свою профессиональную деятельность», — отметил он.

Руководитель института подчеркнул, что на пять педагогических направлений выделено по 25 бюджетных мест, а на программу «Реклама и связи с общественностью. Копирайтинг и бренд-коммуникации» получен заказ на подготовку 15 специалистов.

«Осуществлять набор с Всемирным конгрессом татар мы будем на программы в области педагогического образования — „Изобразительное искусство и английский язык”, „Иностранный язык и второй иностранный язык”, „Математика и иностранный язык”, „Музыка и иностранный язык”, „Начальное образование и иностранный язык”. На заочную форму обучения принимаем на направление „Начальное образование и дошкольное образование в билингвальной образовательной среде”», — резюмировал он.