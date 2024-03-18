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Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ проведет день открытых дверей
Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в субботу, 23 марта, проведет день открытых дверей.
Мероприятие начнется в 12 часов по Москве. Оно пройдет в здании института, расположенном по адресу: Казань, ул. Татарстан, д. 2, сообщает пресс-служба вуза.
Это подразделение КФУ готовит профессионалов в области русского, татарского и иностранных языков, литературы, музыки, ИЗО и межкультурной коммуникации, а также учителей, специалистов PR и рекламы, издательского дела и национальной журналистики для работы в би- и полилингвальной среде.
В 2023 году Казанский университет вошел в топ-150 мирового предметного рейтинга QS по лингвистике, в топ-200 по английскому языку и литературе и в топ-250 по современным языкам. Кроме того, он был включен в топ-3 вузов России Московского международного рейтинга «Три миссии университета» по направлению «Педагогическое образование», в топ-7 — по направлению «Лингвистика и иностранные языки» и в топ-8 — по направлению «Филология и журналистика».
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