Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2023 года

Карминовый красный стал главным цветом 2023 года по версии Института цвета Pantone. Эксперты убеждены, что оттенок наступающего года должен быть мощным, бесстрашным и вдохновляющим, сообщает РИА Новости.

«Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили (насекомые, из которых добывают вещество для получения красного красителя кармина — прим. Т-и), одного из самых ценных натуральных красителей, одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру», — рассказала исполнительный директор института Леатрис Эйземан.

По мнению специалистов, определение цвета года требует глубокого анализа тенденций. Участие в поиске новых цветовых решений могут принимать представители индустрии развлечений и кинематографа, художники. Предметом вдохновения может стать что угодно: коллекции произведений искусства, мода, все области дизайна, популярные направления путешествий, а также изменения в жизни планеты и социально-экономические условия.

Эксперты обратили внимание на то, что цвет года по версии Pantone влияет на разработку продуктов, графический дизайн, решения о покупках во многих отраслях, включая моду, мебель для дома, промышленный дизайн и даже упаковку продуктов.