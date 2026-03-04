Институт археологии им. Халикова проводит конференцию об итогах своей работы в 2025 году

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Академии наук Республики Татарстан открылась Всероссийская научная конференция «Археология Урало-Поволжья в свете новых исследований». Организатор конференции – Институт археологии им. Халикова АН РТ – на данном мероприятии традиционно подведет итоги своей деятельности за 2025 год.

Научная конференция – ключевое событие Института археологии в году. Оно ежегодно объединяет ведущих ученых, археологов, историков и исследователей из различных регионов России.

Первый день научной конференции включает пленарную сессию при участии директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николая Крадина, вице-президента АН РТ Айнура Тимерханова и директора Института археологии Айрата Ситдикова. Для приветствия многочисленных участников (всего более 100 представителей археологической науки) конференции мероприятие посетил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

«На сегодняшний день изучение этого региона [Урало-Поволжья] требует не только локальных изысканий, но [изысканий] более широкого, подлинно евразийского масштаба», – заявил Рифкат Минниханов.

Археология была и остается одним из приоритетных направлений гуманитарных исследований в Академии наук РТ. Сегодня большая часть работы института проходит за пределами республики, вплоть до памятников Монголии, Казахстана и Кыргызстана. Большой задачей остаются раскопки и исследования Билярского городища. Продолжается выпуск журналов «Поволжская археология» и «Археология евразийских степей».

Также Минниханов рассказал о 9-летней (2026-2034) стратегической программе «История и культура народов степной Евразии». Подготовка программы шла на протяжении двух лет. Она предусматривает проведение экспедиций, создание геоинформационных систем и, соответственно, подготовку фундаментальных трудов и многотомных энциклопедий.

«Степь – это не просто географическое пространство, но особый мир, где возникали и гибли империи, складывались уникальные формы хозяйства, рождались шедевры материальной и духовной культуры», – рассказал Минниханов.

Президент Академии наук РТ добавил, что программа не консервативна, то есть динамична, и из года в год может меняться в рамках утвержденного бюджета.

«Надеемся, что результат этой программы станет весомым вкладом не только в российскую, но и мировую науку», – пожелал Минниханов.

В фойе Академии наук была собрана небольшая выставка с результатами прошлогодних археологических экспедиций и научных исследований.

Второй день конференции будет полностью посвящен секционным заседаниям. Среди прочих прозвучат доклады об итогах разведочных работ на Стрюковском I селище в Лаишевском районе, об итогах археологических исследований на Наровчатском городище и о предварительных итогах исследований на Билярском городище. Также будут представлены итоги исследований территории Петропавловского собора в Казани.