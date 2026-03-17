Инспекторы Росприроднадзора обнаружили свалку использованных шин в Чистополе

В ходе выездного обследования территории Чистопольского района инспекторы Волжско-Камского управления Росприроднадзора выявили нарушение природоохранного законодательства в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологи обнаружили на одном из земельных участков несанкционированное размещение отходов производства и потребления. Речь идет об использованных автомобильных покрышках с металлическим каркасом.

По итогам проверки в адрес исполкома города направили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и необходимости устранить выявленное нарушение.

В ведомстве напомнили, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления потребуется нести ответственность.