Инспекторы Росприроднадзора обнаружили свалку использованных шин в Чистополе
В ходе выездного обследования территории Чистопольского района инспекторы Волжско-Камского управления Росприроднадзора выявили нарушение природоохранного законодательства в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Экологи обнаружили на одном из земельных участков несанкционированное размещение отходов производства и потребления. Речь идет об использованных автомобильных покрышках с металлическим каркасом.
По итогам проверки в адрес исполкома города направили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и необходимости устранить выявленное нарушение.
В ведомстве напомнили, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления потребуется нести ответственность.