news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 марта 2026 12:31

Инспекторы Росприроднадзора обнаружили свалку использованных шин в Чистополе

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В ходе выездного обследования территории Чистопольского района инспекторы Волжско-Камского управления Росприроднадзора выявили нарушение природоохранного законодательства в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологи обнаружили на одном из земельных участков несанкционированное размещение отходов производства и потребления. Речь идет об использованных автомобильных покрышках с металлическим каркасом.

По итогам проверки в адрес исполкома города направили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и необходимости устранить выявленное нарушение.

В ведомстве напомнили, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления потребуется нести ответственность.

#несанкционированная свалка #шины #министерство экологии и природных ресурсов РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
