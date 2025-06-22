Инспекторы обследовали более 170 тыс. гектаров земли в Татарстане

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Более 170 тыс. га земли обследовали в Татарстане за пять месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Итоги работы в области земельного законодательства озвучили на расширенном заседании коллегии Управления Росреестра по Республике Татарстан.

С начала года государственные инспекторы провели 4300 обследований на общей площади свыше 170 тыс. га. С применением беспилотных летательных аппаратов выполнено дистанционное зондирование 23 кадастровых кварталов в Арском, Балтасинском, Кукморском и Сабинском районах. Благодаря этому методу было обследовано порядка 6 тыс. земельных участков, занимающих более 2 тыс. га.

В результате проверок инспекторы вынесли 14 предписаний об устранении нарушений, а также направили около 4 тыс. предостережений о недопустимости нарушений земельного законодательства.

Как пояснил заместитель руководителя управления Линар Гатин, в 2025 году часть ограничений на проведение контрольно-надзорных мероприятий была снята, однако любые действия, предусматривающие взаимодействие с контролируемыми лицами, требуют предварительного согласования с прокуратурой. В связи с этим основной упор в работе инспекторов по-прежнему делается на профилактику нарушений.

Также в ходе обследований земель сельскохозяйственного назначения было выявлено 95 карьеров и 29 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Совместно с Управлением Россельхознадзора по РТ порядка 4 тыс. га земель удалось привести в порядок и вернуть в сельхозоборот.