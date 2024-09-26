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Инспекторы Минэкологии РТ добились через суд ликвидации свалки в Казани
Для ликвидации свалки площадью 360 «квадратов» в жилом массиве Вишневка в Казани инспектором Минэкологии РТ пришлось обращаться в суд.
По данным ведомства, администрация советского района Казани проигнорировала предостережение и претензию экологов по поводу ликвидации захламления участка улицы Пестречинская.
«Ввиду отказа от добровольного исполнения требований, Министерство экологии обратилось в суд с иском обязать Исполнительный комитет г. Казани, Администрацию Советского района устранить нарушение», – говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что только после начала судебных разбирательств собственник очистил захламленную территорию, приведя ее в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
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