Инспекторы ГИМС оштрафовали водителя, который ехал по льду Волги у Камского Устья

Сегодня днем по единому номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что в районе поселка Камское Устье на лед Волги выехал автомобиль. На место сразу же отправились инспекторы ГИМС на судне на воздушной подушке.

В скором времени автомобиль обнаружили и остановили. За его рулем находился житель Казани, его оштрафовали.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Напомню, что в Татарстане согласно "Правилам охраны жизни людей на водных объектах РТ" выезд автотранспорта на лед в местах, где нет оборудованных ледовых переправ, запрещен», – сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Как добавил замглавы ведомства, за подобное нарушение полагается штраф до 1500 рублей.

Как напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, подобные нарушения уже приводили к страшным трагедиям на льду ранее. Так, в январе 2004 года на Куйбышевском водохранилище у поселка Ташкирмень Лаишевского района под лед провалился «УАЗ». Всего в машине было восемь человек: шестеро из них погибли, двоим удалось спастись. Спасатели МЧС два дня вели водолазные работы, чтобы найти и достать тела погибших.