Инспекторы ГИМС напомнили татарстанцам об опасности тонкого льда

Сегодня инспекторы ГИМС проверили водоемы в Казани. Так, например, озеро в Парке Победы уже покрылось корочкой льда. Инспекторы раздали гуляющим с детьми жителям памятки и предупредили об опасности первого льда.

Как показали замеры, толщина льда всего полтора сантиметра. Такая же ситуация сложилась на озерах по улице Чуйкова и прочих водоемах столицы.

«На такой лёд выходить крайне опасно и нежелательно. Нормативная толщина для выхода людей на лёд установлена Правилами охраны жизни людей на водных объектах и составляет 7 см. Напомним, что выход на лёд толщиной менее 7 см может привести к наложению административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей», – сообщил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

В каждом муниципальном районе работают мобильные патрульные группы, которые следят, чтобы никто, особенно дети, не выходили на тонкий лед. Тем не менее в соответствии с законодательством безопасность детей – прямая задача родителей. Поэтому они ни в коем случае не должны отпускать своих детей одних близко к воде.

С 1 октября по 30 ноября проводится ежегодный конкурс детского рисунка и видеороликов «Буду бдительным на льду и на воде» среди школьников и воспитанников детского сада, так как именно через визуальное изображение правил безопасности у детей быстрее формируется культура безопасного поведения.

Любителям зимней рыбалки также следует помнить о правилах безопасности, ведь когда человек падает в холодную воду, то счет идет на секунды. Не успев сформироваться, лед может разрушиться под солнечными лучами, во время дождя или тумана.

Находясь на осеннем льду, нужно избегать мест с сильным течением, родниками, выступающими на поверхность кустами, травой. Категорически нельзя приближаться к промоинам и полыньям, а также обходить места, где пробито большое количество лунок.

Безопасным для перехода пешехода является прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком, без пузырьков и толщиной не менее 7 сантиметров. Молочный, белый лед вдвое слабее прозрачного. Такой лед может проломиться без предостерегающего потрескивания.

Если вы провалились, то нужно быстро освободиться от различных сумок, лечь на живот, широко раскинув руки, и попытаться выползти из опасной зоны. Двигайтесь только в ту сторону, откуда вы пришли.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили, что самое главное – дождаться становления крепкого прочного льда толщиной более 10 см.