Инспекторы ГИМС наказали водителя катера, который едва не сбил сапбордистов на Казанке

В Казани инспекторы Центра ГИМС нашли 27-летнего водителя катера, который едва не наехал на сапбордистов у санатория «Ливадия».

Как сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в отношении управлявшего катером 27-летнего мужчины составили протокол за управление судном лицом, не имеющим права управления. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Такой же штраф выпишут и владельцу маломерного судна. В свою очередь катер направлен на спецстоянку.

«С начала года инспекторы Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ составили в отношении судоводителей 230 протоколов об административных правонарушениях. Самое распространенное из них - нарушение правил плавания маломерных судов. Также задержаны и помещены на спецстоянку более 50 маломерных судов. Стоимость хранения маломерного судна на спецстоянке до устранения причины задержания составляет до 1000 рублей в сутки», – сообщил руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.