Инспекторы ГИБДД привезли школьникам Рыбно-Слободского района «Лабораторию безопасности»
Для школьников Рыбно-Слободского района республики автоинспекторы привезли «Лабораторию безопасности». Они обучали детей основам ПДД через игру.
Ребята вместе с полицейскими раскладывали веселые пазлы, а также оттачивали навыки управления велосипедом на специальной дорожке.
Школьники посетили тематические стенды, нарисовали на асфальте «Город будущего» и приняли участие в играх на знание правил дорожного движения.