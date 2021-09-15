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15 сентября 2021  15:41

Инспекторы ГИБДД привезли школьникам Рыбно-Слободского района «Лабораторию безопасности»

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Инспекторы ГИБДД привезли школьникам Рыбно-Слободского района «Лабораторию безопасности»

Для школьников Рыбно-Слободского района республики автоинспекторы привезли «Лабораторию безопасности». Они обучали детей основам ПДД через игру.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Ребята вместе с полицейскими раскладывали веселые пазлы, а также оттачивали навыки управления велосипедом на специальной дорожке.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Школьники посетили тематические стенды, нарисовали на асфальте «Город будущего» и приняли участие в играх на знание правил дорожного движения.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

 

#гибдд рт
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