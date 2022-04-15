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Происшествия
15 апреля 2022  13:17
Полина Шевчук

Инспекторы ГИБДД Нижнекамска напомнили незрячим пешеходам о безопасности на дороге

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Инспекторы ГИБДД Нижнекамска напомнили незрячим пешеходам о безопасности на дороге

В Нижнекамске автоинспекторы провели с незрячими пешеходами профилактическую лекцию.

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, полицейские напомнили правила безопасности на дороге с учетом особенностей здоровья пешеходов.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В свою очередь, гости лекции обратились с просьбой усовершенствовать дорожную инфраструктуру, адаптируя ее для слепых. Автоинспекторы рассказали, что в Нижнекамске постоянно растет число светофоров, оборудованных звуковыми сигналами.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

«Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными к пешеходам, не забывать, что среди них есть незрячие, предоставляя им возможность безопасного перехода дороги», – отметили в ГИБДД республики.
 

#гибдд рт #слепые и слабовидящие
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