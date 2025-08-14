news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 августа 2025 18:09

Инспекторы ГАИ в Казани нашли по видео водителя, который едва не сбил парня на пешеходке

Читайте нас в
Телеграм

Госавтоинспекция Казани разыскала и привлекла к ответственности 24-летнего водителя Hyundai, который едва не сбил парня на пешеходном переходе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Водитель белого автомобиля Hyundai Tucson, двигаясь во встречном направлении на красный сигнал светофора, не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В ходе поисковых и аналитических мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции города, установлен водитель, марка и государственный регистрационный номер автомобиля», – говорится в сообщении.

В отношении автомобилиста составили административные протоколы сразу по четырем статьям.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

13 августа 2025
Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

13 августа 2025