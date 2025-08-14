Инспекторы ГАИ в Казани нашли по видео водителя, который едва не сбил парня на пешеходке

Госавтоинспекция Казани разыскала и привлекла к ответственности 24-летнего водителя Hyundai, который едва не сбил парня на пешеходном переходе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Водитель белого автомобиля Hyundai Tucson, двигаясь во встречном направлении на красный сигнал светофора, не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В ходе поисковых и аналитических мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции города, установлен водитель, марка и государственный регистрационный номер автомобиля», – говорится в сообщении.

В отношении автомобилиста составили административные протоколы сразу по четырем статьям.