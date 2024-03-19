Инспекторы ДПС нашли водителя, который припарковался у казанской школы и перекрыл дорогу

Накануне в соцсетях появились сообщения от казанцев, которые сообщали о том, что рядом с лицеем на улице Тулпар водитель заблокировал машиной вход в школу. Из-за неудачно припаркованного внедорожника ученики были вынуждены перелезать через гору снега и по ней пробираться к заблокированному входу.

Фото: © Соцсети

Ситуацией заинтересовались в городской Госавтоинспекции. Выяснилось, что владельцем припаркованного Chery Tiggo является 31-летняя жительница Казани. Она рассказала, что накануне приехала в гости и припарковала автомобиль, решив, что проход не является действующим.

За нарушение правил парковки в отношении автоледи автоинспекторы составили протокол.