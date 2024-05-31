Инспектора ГИМС РТ подозревают в получении взяток за сдачу экзаменов

Госинспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подозревается в получении взяток, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, осенью 2022 года подозреваемый через посредников получил незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей от двух жителей Нижнекамска и Набережных Челнов. Взятки были переданы за проставление отметок об успешной сдаче теоретического и практического экзаменов на право управления маломерными судами без надлежащей проверки навыков управления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента.