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Инспектора ГИМС РТ подозревают в получении взяток за сдачу экзаменов
Госинспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подозревается в получении взяток, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, осенью 2022 года подозреваемый через посредников получил незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей от двух жителей Нижнекамска и Набережных Челнов. Взятки были переданы за проставление отметок об успешной сдаче теоретического и практического экзаменов на право управления маломерными судами без надлежащей проверки навыков управления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента.
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