«Инспектор Гаврилов» возвращается на СТС

Фото: АО «СТС»

31 марта в 19:00 на СТС телепремьера второго сезона комедийного хита «Инспектор Гаврилов», в котором харизматичный бандит в исполнении Виктора Добронравова продолжает выдавать себя за начальника ОМВД в Усть-Шахтинске.

Во втором сезоне сериала производства START обаятельного афериста ждут новые испытания. Ведь в город приезжает старый друг настоящего начальника ОМВД, который хочет проверить слухи о подставном полицейском. Чтобы отвести от себя подозрения, Медный уговаривает майора Гаврилова (Андрей Курносов), которого прячет в лесу, показаться перед товарищем. Только всё идёт не по плану и утром майора находят мёртвым. Загадочное дело распутывает жёсткая следовательница Кристина (Виктория Заболотная), готовая на всё, чтобы докопаться до истины.

«Мы стремились сохранить всё то, что так полюбилось зрителю, при этом добавить остроты и ещё больше приблизиться к киноформату, — говорит креативный продюсер Аслан Сокуров. — Мои друзья работают в МВД, они и рассказали много историй, вошедших в сценарий. Особенно приятно, когда после выхода первого сезона полицейские говорили, что получилось правдоподобно, а Виктора Добронравова даже останавливали не чтобы оштрафовать, а сфотографироваться».

Сам Добронравов признавался, что хоть в кадре Медный и Гаврилов враждуют, в жизни всё наоборот. «Мне повезло с чудесной компанией, а с Андреем Курносовым вообще стали друзьями и теперь можем встретиться, сыграть в бильярд или порыбачить вместе», — делился он.

Пока подставной Гаврилов заметает следы, его сотрудники решают личные вопросы: Юля (Алиса Стасюк) ревнует Куценко (Алексей Демидов) к следовательнице, а Наталья (Екатерина Стулова) «душит» сына заботой (Денис Власенко). «Мой герой столкнётся с гиперопекой мамы, и наконец-то произойдёт долгожданная сепарация. Кроме того, он встретит любовь, что тоже не может не радовать», — улыбается Денис Власенко.

С романтическими проблемами столкнётся и сам Медный, чьи отношения с официанткой Людмилой (Наталья Земцова) может испортить сексуальная следовательница с боевым характером. На съёмках Виктория Заболотная, сыгравшая новую героиню, делилась, что её Кристина не так проста, как кажется. «Это девушка с сильным характером и стальным стержнем. Но у неё есть своя ахиллесова пята: ей, как и всем нам, женщинам, хочется любви», — считает актриса.

Съёмки второго сезона также проходили в Одоеве, местные жители которого, по словам продюсеров, так полюбили «Инспектора Гаврилова», что стали чаще называть посёлок сериальным Усть-Шахтинском.

Фото: АО «СТС»

«ИНСПЕКТОР ГАВРИЛОВ», 2-й сезон

Премьера на СТС — 31 марта!

С понедельника по четверг в 19:00

Жанр: комедия

Количество серий: 17

Хронометраж: 23 минуты

Режиссёр-постановщик: Анатолий Колиев

Оператор-постановщик: Артём Бурко

Генеральные продюсеры: Виталий Шляппо, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Алексей Троцюк

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Креативные продюсеры: Аслан Сокуров, Жаннат Керимбаев

Креативный редактор: Дмитрий Сое

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Сергей Маевский

Исполнительный продюсер: Александр Остапюк

Авторы сценария: Аслан Сокуров, Жаннат Керимбаев, Нжде Айрапетян, Татьяна Эрдемир, Дмитрий Сое, Анатолий Колиев, Татьяна Гончарова, Александр Сломнюк, Вадим Хлебкович, Константин Гарбузов

В ролях: Виктор Добронравов, Виктория Заболотная, Денис Власенко, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Алексей Демидов, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Сергей Беляев, Артём Осипов, Игорь Царегородцев.

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