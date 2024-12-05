Инспекция труда выяснила обстоятельства падения рабочих на стройке у Миллениума

Инспекция труда в РТ завершила расследование «группового несчастного случая», произошедшего с работниками компании «Стройэкспо».

Как сообщили в ведомстве, несчастный случай произошел в строящемся гостиничном комплексе, расположенном на улице Фатыха Амирхана рядом с аквапарком «Ривьера» в Казани. Работники организации пострадали после падения с высоты свыше шести метров, получив при этом многочисленные переломы.

В ходе расследования было установлено, что на стройплощадке отсутствовали необходимые средства индивидуальной и коллективной безопасности. Также были выявлены недоработки в осмотре рабочего места на соответствие правилам перед началом работ. Инцидент был классифицирован как «связанный с производством».