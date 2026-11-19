С 10 по 13 ноября 2026 года в МВЦ «Казань Экспо» в рамках «Международной строительной недели БРИКС» состоялась профильная сессия, посвященная реформе контроля в строительной отрасли. В мероприятии приняли участие представители Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан, в том числе начальник отдела по контролю за долевым строительством Фанзиль Ризванов.

По словам Ризванова в интервью по завершении форума, Кабинет Министров Татарстана внес изменения в положения о региональном государственном контроле. Поправки, утвержденные постановлениями от 5 октября 2026 года № 1115 и № 1112, решают две задачи. Организационная связана с региональным законом от 25 июля 2026 года № 49-ЗРТ: с 1 января 2027 года полномочия по контролю в области долевого строительства и за деятельностью ЖСК перейдут от администраций муниципальных районов к республиканской Инспекции, сохранившись за Казанью и Набережными Челнами. В связи с этим в документах уже уточнены органы контроля и состав проверяющих.

Вторая задача – приведение регламентов в соответствие с федеральным законом № 248-ФЗ. «Решения о проведении проверок, акты и предписания теперь оформляются внесением сведений в единый реестр без создания отдельного документа. Существенно расширены возможности дистанционного взаимодействия: возражения на предостережения и документы при документарной проверке можно подавать через порталы госуслуг или мобильное приложение «Инспектор», предусмотрено дистанционное консультирование, уточнен порядок профилактических визитов», – отметил Ризванов.

Инспекция уже готовится к работе по новым полномочиям. Как подчеркнул руководитель, ведомство ведет дополнительный набор сотрудников, проводит их обучение и отрабатывает новые административные процедуры, что позволит пройти переходный период поэтапно.

Отвечая на вопрос о планах на 2027 год, Ризванов отметил, что для ведомства это период вступления в силу важных изменений.

«Это серьезное расширение зоны ответственности, и наша задача – провести переход незаметно для граждан и участников рынка, с сохранением преемственности контрольно-надзорных мероприятий и доступностью органа контроля на каждой территории. Планы конкретные: качественно выстроить работу по новым полномочиям – кадры, обучение инспекторов, взаимодействие с муниципалитетами и разъяснительная работа с застройщиками в районах; продолжить цифровизацию контроля, сделав профилактику нарушений приоритетом перед наказанием; укреплять защиту прав участников долевого строительства – контроль исполнения обязательств и оперативное реагирование на обращения граждан. Из пожеланий – стабильности отрасли, чтобы застройщики честно и в срок выполняли обязательства, а граждане надежно решали жилищный вопрос. Тогда наш совместный труд принесет главную пользу – новые качественные дома для жителей Татарстана», – заявил он.