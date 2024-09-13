Инспекция Маганова и ротация звеньев: как «Ак Барс» готовится к первой домашней игре

Фото: ak-bars.ru

Президент клуба приехал напомнить о важном

Команда только вышла на лед, а у бортика уже появился президент «Ак Барса» и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Он лично наведался на тренировку, чтобы проверить подготовку команды к первой домашней игре.

Это говорит о деликатности момента. Неудачный старт сезона, лишь 2 набранных очка в трех матчах, очевидно, вызывают тревогу. Так что такая «инспекция» выглядит вполне логично. Главный тренер «барсов» Анвар Гатиятулин объясняет слабый старт «сыростью» команды и поисками баланса.

«В идеале хотелось бы начать с трех побед. Тем не менее, из каждого поражения мы извлекаем урок и делаем разбор. Мы немного меняем систему, у нас много нового, поэтому мы получили семь шайб с атак с ходу. Где-то неправильно играем в давление, где-то в позиционной атаке игрок приходит не туда, куда нужно. Из хорошего тоже отмечу, что много перехватов в чужой зоне, создаем моменты у ворот соперника. Пока что не хватает хладнокровия», – объяснял журналистам специалист после тренировки.

Допускаем, что Наилю Ульфатовичу интересно посмотреть на команду воочию перед первой домашней игрой, но сложно представить, что он не посещал команду во время летней подготовки. Этот визит, пожалуй, можно расценивать как напоминание, что за командой пристально следят на самом верху. Гатиятулин на прямой вопрос представителей СМИ – не воспринимает ли он это как элемент давления, перевел разговор в более позитивное русло.

«Мы всегда рады, когда руководители приходят к нам. Ребята видят, что их поддерживают. Это только радует», – отметил Анвар Рафаилович.

Подтверждаем: занятия Гатиятулина исключительно об активном хоккее

Удостовериться, что занятия у Анвара Гатиятулина серьезно отличаются от билялетдиновских, можно было с первых же минут тренировки. Разбитые на «белых» и «зеленых» игроки сразу же приступили к отрабатыванию игры в неравных составах с вбрасыванием в круге и последующим розыгрышем большинства 5 на 4. Звено в зеленых джерси Ника Петана и Дмитрия Яшкина с Миллером и Юдиным на синей линии было разбавлено Артемом Галимовым в белом свитере. Его явно будут и дальше нарабатывать в спецбригаду. Потом его место слева занял Егор Коршков, а трафик перед воротами создавал Кирилл Семенов.

После команда переместилась на другую половину площадки, где в кругах вбрасывания были установлены баллоны, а белые и зеленые устраивали что-то наподобие «квадрата» в футболе. Одна из команд в зоне должна была удержать у себя шайбу как можно дольше, а другие ее активно отнимали. Как только шайба доставалась одной из сторон, по свистку тут же от синей линии выбегала следующая пятерка и принималась отнимать шайбу активным форчекингом.

А уже ближе к окончанию занятий упражнение начиналось из угла борта, когда одной из пятерок нужно было через пас выбраться из положения и развить свою атаку, пока противники пытались помешать им.

Кирилл Семенов, остановившийся побеседовать с журналистами после занятий, отмечал, что у команды есть наметки и стержень, но пока ей не хватает сыгранности и уверенности. По сути, повторил тезисы своего наставника.

«К нам есть требования. Их следует выполнять, чтобы добиться положительного результата. Провели хорошие матчи, когда отыгрывались с 0:2. Да, начинать так игры, конечно, нельзя, но прослеживается стержень команды, парни не опускают рук, работают друг за друга. Да, есть этап становления, переносим все тактические моменты в игру. Главное – выходить на матч с полным настроем, добиваться побед, несмотря на физическое состояние. Сезон длинный, готовить себя следует к каждой игре», – сказал Кирилл.

В игре с «Металлургом» увидим новые сочетания

Впрочем, Кириллу Семенову нужно работать с особым, тройным настроем. Его связка с Семеном Кошелевым и новичком Егором Коршковым пока результативностью не балует. На троих у всех «баранка» по заброшенным шайбам. Этот факт несколько вводит в замешательство, учитывая, что именно эти парни делали результат команды во второй половине прошлого сезона.

На тренировках Кирилл по-прежнему один из самых активных, видно, что заряжен. Но «химия» в его тройке с Егором Коршковым и Семеном Кошелевым пока не заработала.

«Это внутренняя кухня, мы над этим работаем, – объяснял Семенов, выйдя со льда. – Да, есть моменты, но пока не можем их реализовать. Все отговорки нужно убирать в сторону и работать, тогда голы придут. Начинать с трудовых шайб, а потом придут красивые голы», – сказал центрфорвард.

В тренерском штабе отреагировали на безрезультативные действия второго звена и решили разбить его. На занятии вместе с Кошелевым и Семеновым в это утро действовал Семен Терехов. Егор Коршков же спустился в третье сочетание – он действовал с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым.

После тренировки Гатиятулин подтвердил, что перемены назрели:

– Семен Терехов сегодня работал во втором звене, будут изменения в сочетаниях?

– Да, по спортивному принципу играть будут сильнейшие. На первые матчи сезона по составу принимали решения, исходя из предсезонной подготовки. Сейчас получили новую пищу для размышления, смотрим на сочетания. Поэтому перед завтрашним матчем будут перестановки, – заявил главный тренер «Ак Барса».

Интересно, что место в составе получил и молодой Радэль Замалтдинов. Он отрабатывал в тройке с Дмитрием Кателевским и Никитой Дыняком. Пару защитников же составили, наконец, Артемий Князев и Константин Лучевников.

Тренерский штаб ищет новые решения. И все же отметим гибкость Анвара Гатиятулина и его помощников. Введение в топ-6 молодого Терехова и шанс для 19-летнего Замалтдинова даже в такой сложной турнирной ситуации показывают, что тренеры готовы рисковать.