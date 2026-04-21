Инспекция госстройнадзора одобрила первый этап реконструкции казанского ЦУМа

Фото: пресс-служба Инспекции ГСН РТ

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала застройщику заключение о соответствии проектной документации по первому этапу реконструкции здания ЦУМа на улице Московской в Казани. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

В рамках первого этапа реконструированы трехэтажные блоки №1-3 общей площадью 31 782,93 кв. м. Проект предусматривает второй этап – строительство пятиэтажного блока №4 площадью 21 279,26 кв. м.

Начальник Инспекции ГСН РТ Вали Назмеев сообщил, что по проекту объект станет торгово-деловым центром. На первом этаже разместятся многофункциональные залы, мастерские, помещения для мастер-классов, студия звукозаписи, выставочно-ярмарочная зона сувенирной продукции с коворкингом, технологические помещения кухни, а также санитарные и технические помещения.

На втором и третьем этажах планируются мастерские, помещения для инструктажа, выставочно-демонстрационные залы, зоны для мастер-классов, детская зона, пространство с национальной кухней, многофункциональная площадка на 480 мест, а также офисы, переговорные, совещательные, санитарные и технические помещения.

Четвертый и пятый этажи отведут под офисные, служебные и совещательные помещения, а также санитарные и технические зоны.

Проект также включает обустройство подъездов и пешеходных проходов, создание парковочных мест для сотрудников и посетителей. Предусмотрен доступ маломобильных групп населения к зданию и всем необходимым помещениям.