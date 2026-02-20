Инсценировавшая свою смерть экс-замминистра ЖКХ Астраханской области пряталась в РТ

Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина, много лет считавшаяся погибшей, скрывалась какое-то время в Татарстане. Ее местонахождение установили следователи, которые расследуют другое дело – об убийстве двух жителей Астрахани в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ступину в 2012 году приговорили к семи годам колонии за присвоение, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступных доходов. После приговора она покинула регион и уехала в Татарстан, фактически уклонившись от наказания.

Находясь в розыске, она наткнулась в интернете на новость о найденном теле женщины из Новосибирской области, внешне похожей на нее. Этим она и воспользовалась: отправила туда мужа, который «опознал» погибшую как свою супругу. Так Ступина создала видимость собственной смерти и ввела правоохранителей в заблуждение.

После инсценировки она вернулась в Астраханскую область и более 13 лет вела скрытный образ жизни.

Сейчас Ступину отправили в колонию для отбывания назначенного наказания. Следователи решают вопрос о дополнительной уголовной ответственности за инсценировку смерти.