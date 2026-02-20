news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 февраля 2026 11:26

Инсценировавшая свою смерть экс-замминистра ЖКХ Астраханской области пряталась в РТ

Читайте нас в
Телеграм

Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина, много лет считавшаяся погибшей, скрывалась какое-то время в Татарстане. Ее местонахождение установили следователи, которые расследуют другое дело – об убийстве двух жителей Астрахани в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ступину в 2012 году приговорили к семи годам колонии за присвоение, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступных доходов. После приговора она покинула регион и уехала в Татарстан, фактически уклонившись от наказания.

Находясь в розыске, она наткнулась в интернете на новость о найденном теле женщины из Новосибирской области, внешне похожей на нее. Этим она и воспользовалась: отправила туда мужа, который «опознал» погибшую как свою супругу. Так Ступина создала видимость собственной смерти и ввела правоохранителей в заблуждение.

После инсценировки она вернулась в Астраханскую область и более 13 лет вела скрытный образ жизни.

Сейчас Ступину отправили в колонию для отбывания назначенного наказания. Следователи решают вопрос о дополнительной уголовной ответственности за инсценировку смерти.

#Астраханская область #Уголовное дело #замминистра
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026