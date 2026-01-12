news_header_top
Инсайдер Карпов: Рахимов получит около 36 млн рублей за расторжение контракта с «Рубином»

Фото: rubin-kazan.ru

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Рашид Рахимов может получить около 36 млн рублей за досрочное расторжение контракта с «Рубином».

Напомним, соглашение специалиста с казанским клубом действовало до июня 2026 года.

Источник передает, что сегодня, 12 января, Рахимов прилетит в Казань, чтобы принять решение руководства об отставке.

Новым главным тренером «Рубина» должен стать Франк Артига. Испанский специалист, по информации источника, должен прилететь в столицу Татарстана также сегодня и подписать контракт.

