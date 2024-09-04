Инсаф Абдуллин: Финалистки «Татар кызы» обязаны соблюдать нормы литературного языка

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заслуженный артист Татарстана, диктор, ведущий Инсаф Абдуллин на пресс-конференции, посвященной финалу конкурса «Татар кызы» рассказал о своих наблюдениях в ходе обучения конкурсанток сценической речи.

«Что касается вопроса языка, то по сравнению с предыдущими годами он был удовлетворительным. Видимо, язык плохо знали оттого, что в регионах не было отборочных этапов. Участвуя в этапе подготовки, девушки совершенствуют язык. Ваш уровень подходит для общения в бытовых ситуациях. Это тоже очень хорошо, однако если вы участвуете в международном конкурсе, то должны знать литературные нормы, соблюдать их в своей речи. Я иногда бываю строгим, и времени у нас мало. Если нет основы, за один день язык не изучишь, у вас основа есть», – обратился он к финалисткам.

Он посоветовал девушкам сохранить особенности речи своих регионов.

«У разных регионов свой местный говор, они очень красивые. Надо сохранить язык своего края. На вас большая ответственность, вы представляете татар своего региона. Люди должны смотреть на вас и говорить: “Вот какие там татарки!”. Я желаю вам успехов. Где бы вы не жили, работали, не забывайте, что вы представительницы татарского народа. Если спросят: “Кто они, татары?” Вы должны суметь рассказать», – отметил Инсаф Абдулла.

Финал Международного конкурса «Татар кызы» состоится 11 сентября в городе Пензе. Сейчас 11 финалисток проходят этап подготовки в Казани.

Гелюза Ибрагимова