Инрика, Марьям и Мирсаль: назван топ редких и популярных имен новорожденных в Казани

За прошедшие семь дней в Казани родилось 390 детей: 199 мальчиков и 191 девочка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Управлении ЗАГС города перечислили самые популярные и, наоборот, редкие имена, которыми казанцы называли своих детей. Так, чаще всего малыши получали имена Карим, Макар, Тимур, Диляра, Малика и Марьям. Среди редких же оказались Мирсаль, Феликс, Харитон, Инрика, Лукерия и Юлиана.

Самый крупный из новорожденных, появившихся на свет в период с 25 по 31 июля, весил 4970 граммов, а самый маленький — 700 граммов.

В управлении сообщили, за прошлую неделю свой брак в Казани зарегистрировали 360 пар.