Иностранным туристам придется платить 25 евро за вход в собор Святой Софии в Стамбуле

Туристы из других стран смогут побывать в соборе Святой Софии в Стамбуле только после оплаты входа — посещение храма обойдется в 25 евро. Об этом передает ТАСС.

Вход организован со стороны южного вестибюля, следуя по которому можно осмотреть этаж галереи, византийские мозаики. Для посетителей разработан аудиогид на 23 языках — его можно скачать на мобильные устройства.

Для турецких граждан и посещающих собор с целью совершения богослужений вход остается бесплатным. В Минтуризме страны отметили, что введение новой системы посещения мечети позволит ликвидировать очереди на входе и планомерно проводить масштабные работы по реставрации святыни.

В июле 2022 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, по которому собор Святой Софии стал мечетью и в ней возобновились религиозные службы. Тогда же посещение святыни стало бесплатным.