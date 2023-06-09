Иностранным студентам показали цифровые инструменты «Казаньоргсинтеза»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Казаньоргсинтез» провел экскурсию для студентов КГМУ и КНИТУ (КХТИ). Увидеть все тонкости современного химического производства и познакомиться с новыми цифровыми проектами смогли не только российские обучающиеся, но и иностранные студенты из Индии.

По традиции экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности. Затем гости предприятия, получив индивидуальные средства защиты и переодевшись в спецовки, отправились на производство.

Для них была организована обзорная автобусная экскурсия по промышленной площадке с посещением нескольких цехов предприятия. Также в ходе визита сотрудники Цифрового офиса презентовали студентам новые цифровые инструменты, используемые на «Казаньоргсинтезе».

Лидер молодежного движения, главный специалист ЭКОНС Зиятдинов Дамир показал студентам полный технологический цикл производства полиэтилена, начиная с этана и заканчивая полиэтиленовой крошкой. Представитель Цифрового офиса, эксперт Линар Пелеев, рассказал про возможности цифрового инструмента ЭКОНС и его положительные стороны в работе. ЭКОНС – это панели с интуитивным и простым интерфейсом для визуализации технологических параметров, влияющих на экономику производства, в онлайн-режиме. Студенты узнали, как цифровой инструмент облегчает работу операторов производства, и как аппаратчики могут принести дополнительный доход, ведя техпроцесс при помощи ЭКОНС.

Главный специалист Алмаз Шигабетдинов презентовал проект «Дрон-сервис» и наглядно продемонстрировал одну из многих возможностей дрона в решении различных производственных задач. А именно — облет градирен и находящихся в них лопастей вентиляторов на наличие визуальных дефектов и разрушений.

Накул Капиле, староста группы 1228 факультета иностранных студентов КГМУ:

«Я остался под потрясающим впечатлением от увиденного. Нам всем очень понравилась экскурсия, работа завода, операторной, из которой мы увидели все происходящее. Мы были очарованы дроном и живыми кадрами с него, на которых можно было увидеть весь завод. Хочу выразить благодарность за экскурсию, которую нам организовали».

Эксперт Александр Желонкин выступил в качестве оператора AR-очков, демонстрируя студентам возможности инструмента «Удаленный эксперт». Этот проект позволяет в режиме реального времени с использованием дополненной реальности создать сеанс удаленной связи с экспертом и руководить действиями оператора, выполняющего манипуляции с оборудованием на большом расстоянии.

Трипти, студентка группы 1228 факультета иностранных студентов КГМУ:

«Экскурсия была действительно великолепной, нам понравилось все, особенно использование дрона и камеры в режиме реального времени. Мы узнали больше про одно из крупнейших предприятий Казани, про заботу КОС об окружающей среде и здоровье работников. Хотела бы в будущем увидеть и узнать подробнее о заводе, как все это работает и функционирует вместе. Мы очень ценим предоставленную нам возможность посетить предприятие».

Главный эксперт Владислав Мигачев рассказал про интеллектуальное видеонаблюдение, которое используется для мониторинга динамического оборудования и трубопроводов посредством беспроводных датчиков IIoT, а также о дальнейшем их применении в других направлениях производственных процессов.

Даян Хамитов, студент 1-ого курса КНИТУ (КХТИ):

«Побывать на настоящем химическом предприятии, тем более таком крупном, как «Казаньоргсинтез» — моя мечта с 9 класса. Тогда я и решил стать нефтехимиком. В ходе экскурсии мы надели настоящую форму сотрудников, посетили операторную и даже запускали дрон. Я уже был в музее и столовой предприятия, будучи школьником, и был очень рад увидеть, как с приходом СИБУРа преобразились эти места», – сказал студент, отметив, что свое будущее хочет связать с компанией.