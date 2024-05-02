Иностранным поисковым ботам хотят ограничить доступ к данным на российских сайтах

Иностранным поисковым ботам, в том числе Googlebot, GPTBot, Apple Bot, планируют ограничить доступ к сбору сведений на российских сайтах. Такие рекомендации провайдерам передал Роскомнадзор, сообщает «Коммерсантъ».

По данным ведомства, мера необходима для снижения рисков получения данных о критических уязвимостях российских ресурсов. К примеру, сейчас роботы, в том числе под видом обычных пользователей, могут находиться на сайтах для индексации поисковиками, получения информации для обучения нейросетей и интернет-рекламы.

Провайдеры должны изучить все возможные риски на сетях. Если они будут обнаружены, то будут применены правила блокировки. В дальнейшем эта мера может превратиться в обязательную.

В издании сообщили, что письмо РКН было направлено провайдером в прошлом месяце.