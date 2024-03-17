Иностранный эксперт: Выборы в России прошли по-деловому, чисто, на высочайшем уровне

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Выборы Президента России в Татарстане были проведены на высочайшем уровне, работа на участках была организована грамотно и удобно для избирателей. Таким мнением в Едином информационном центре в «Татмедиа» поделился международный наблюдатель Миссии СНГ на выборах Президента Российской Федерации, заместитель начальника организационно-аналитического департамента Постоянного Комитета Союзного государства Дмитрий Санько.

«Избирательный процесс организован на высочайшем уровне. Каждое действующее лицо знало свой функционал. Люди не шатались, не бродили, их четко направляли. Все прошло по-деловому, чисто», – рассказал эксперт.

По его словам, он даже пытался проверить исполнение всех правил. Согласно им, на вопросы иностранных наблюдателей должны отвечать только после их регистрации.

«Мы даже решили сделать небольшую провокацию, пытались задавать вопросы сразу по приезде, но председатель избирательной комиссии ответил нам, что сначала нужно зарегистрировать. Все организовано грамотно, на высочайшем уровне», – заключил Санько.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходили три дня – 15, 16 и 17 марта. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они отдавали свой голос за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от партии КПРФ) или действующего главы государства Владимира Путина (как самовыдвиженец). В 20.00 избирательные участки в республике закрылись.