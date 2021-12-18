Иностранные вакцины Pfizer и AstraZeneca показали низкую эффективность против «омикрона»

Действие вакцин Pfizer и AstraZeneca по предварительным итогам исследований против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с их эффективностью против варианта «дельта» оказалось пониженным, отмечается в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания „омикрон“ по сравнению с „дельта“ (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», — говорится в тексте исследования.

Однако, по словам ученых, спустя две недели после введения препарата его действие против «омикрона» начинает повышаться.

Ранее генеральный директор и соучредитель компании BioNtech Угур Шахин заявил, что две дозы вакцины Pfizer/Biontech не гарантируют необходимую защиту от новой мутации коронавируса, а бустерная прививка требуется уже через три месяца.

Глава российского научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, сообщили, что вакцина «Спутник V» и препарат для ревакцинации «Спутник Лайт» обеспечат надежную защиту против нового штамма «омикрон».