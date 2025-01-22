Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Иностранные туристы часто выбирали Казань для путешествия в новогодние праздники
Казань вошла в топ-10 самых востребованных российских направлений у иностранных туристов по числу бронирований в новогодние праздники. Об этом сообщили «Татар-информу» эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Чаще всего в столицу Татарстана приезжали иностранные гости из Китая, Индии, Таиланда, Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Бахрейна.
«Большинство иностранных гостей бронировали размещение в отелях и апартаментах Казани парами — 43%. На путешествия двух взрослых без детей или в одиночку пришлось 40% бронирований. На компании от трех человек — 10%, на семьи с детьми — 7%», — уточнили эксперты сервиса.
Для размещения иностранные туристы чаще всего выбирали отели различных категорий, доля таких бронирований составила 54%. В апартаментах предпочли жить около 30% туристов, а в хостелах — 16%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»