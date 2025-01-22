Иностранные туристы часто выбирали Казань для путешествия в новогодние праздники

Казань вошла в топ-10 самых востребованных российских направлений у иностранных туристов по числу бронирований в новогодние праздники. Об этом сообщили «Татар-информу» эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Чаще всего в столицу Татарстана приезжали иностранные гости из Китая, Индии, Таиланда, Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Бахрейна.

«Большинство иностранных гостей бронировали размещение в отелях и апартаментах Казани парами — 43%. На путешествия двух взрослых без детей или в одиночку пришлось 40% бронирований. На компании от трех человек — 10%, на семьи с детьми — 7%», — уточнили эксперты сервиса.

Для размещения иностранные туристы чаще всего выбирали отели различных категорий, доля таких бронирований составила 54%. В апартаментах предпочли жить около 30% туристов, а в хостелах — 16%.