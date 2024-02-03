Иностранные студенты вузов Казани сняли клип на ремикс песни «Такого, как Путин!»

Иностранные студенты, учащиеся в татарстанских вузах, решили создать ремикс на песню «Такого, как Путин!» и сняли клип. Видео на своей странице во «ВКонтакте» разместила студентка 3-го Казанского государственного института культуры Карина Нажимова.

«Мы с ребятами из разных стран — студентами разных вузов Татарстана, записали классный ремикс и клип на песню „Такого, как Путин“. Как вы понимаете очень актуально!» — написала девушка в посте.

В видео снялись студенты казанских вузов из Конго, Южной Кореи, Азербайджана, Армении, Таджикистана и других стран.

«Такого, как Путин!» – песня в стиле поп-музыки, которую в 2002 году исполнил музыкальный коллектив «Поющие вместе». Автором слов и музыки выступил Александр Елин.