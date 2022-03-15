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Общество
15 марта 2022  17:12
Арсений Каримов

В Казани иностранные студенты записали ролик с обращением к родственникам

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Иностранные студенты, обучающиеся в Казани, записали ролик с обращением к своим родственникам. Молодые люди сообщили, что у них все в порядке и им не угрожает никакая опасность. Видео размещено в Telegram-канале Минмолодежи РТ.

«На днях прошла встреча министра с иностранными студентами, где обсудили волнующие их вопросы. Многие запросы уже в работе. Например, вопрос по денежным переводам – получение денежных средств из своей страны», – уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, в Татарстане обучаются около 20 тыс. иностранных студентов.

 

#минмолодежи рт #иностранные студенты
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