В Казани иностранные студенты записали ролик с обращением к родственникам

Иностранные студенты, обучающиеся в Казани, записали ролик с обращением к своим родственникам. Молодые люди сообщили, что у них все в порядке и им не угрожает никакая опасность. Видео размещено в Telegram-канале Минмолодежи РТ.

«На днях прошла встреча министра с иностранными студентами, где обсудили волнующие их вопросы. Многие запросы уже в работе. Например, вопрос по денежным переводам – получение денежных средств из своей страны», – уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, в Татарстане обучаются около 20 тыс. иностранных студентов.