Иностранные граждане могут пройти бесплатное обучение русскому языку

АНО «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан» РТ проводит бесплатное обучение русскому языку для граждан других государств. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Учебу будут проводить дипломированные педагоги русского языка, имеющие большой стаж работы с иностранцами. При этом, обучающимся не нужно будет приезжать на лекции, поскольку образовательная программа реализуется дистанционно.

Записаться на обучение можно по телефонам: 8 (960)047-43-58; 8 (960)089-74-54.

Кроме того, запись осуществляется в самой организации, находящейся по адресу г. Казань, ул. Хади Такташа, д.124, к.2. Время работы Центра: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00.