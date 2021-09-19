Иностранные эксперты высоко оценили ход думских выборов в Татарстане 

Иностранные эксперты отметили высокий уровень проведения выборов в Государственную Думу РФ, сообщил заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Кадыров.

«Вчера сопровождал международных экспертов в различных участково-избирательных комиссиях, выезжали и в Лаишевский муниципальный район. Наши иностранные коллеги очень позитивно оценили проведение избирательной кампании в России», — рассказал он в ходе посещения Центра общественного наблюдения в IT-парке.

По словам Кадырова, многие международные эксперты обращали внимание на то, что не во всех европейских странах в ходе выборов обеспечивается такая прозрачность, как в РФ.

Он отметил, что за период наблюдения не было выявлено никаких серьезных нарушений, а выборы в республике в целом проходят открыто и в дружественной атмосфере.

«Избирательный процесс проходит достаточно позитивно со стороны населения. Мы видим это и по активности в социальных сетях, и по отзывам людей», — сказал зампред Общественной палаты РТ.

Кадыров подчеркнул, что при нынешней активности со стороны населения процент явки на выборах может составить не менее 70%.

«Уверен, что явка будет не менее 60%, а если на сегодняшнее утро было более 50%, то при сегодняшней активности процент проголосовавших может составить порядка 70% и больше», — высказал мнение эксперт.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня. Параллельно в Татарстане проходя довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.