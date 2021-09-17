Иностранные эксперты оценили процедуру проведения думских выборов в Татарстане

Салават Камалетдинов

Сегодня избирательные участки в районах Татарстана и общественный центр наблюдения в Казани посетили иностранные эксперты из Германии, Сирии и Мавритании. Они ознакомились с особенностями проведения выборов в Госдуму и осмотрели условия, созданные для проведения голосования в республике. Их сопровождала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Международные эксперты общались с наблюдателями, членами избирательных комиссий. Многое их поразило. Сегодня Европа говорит о том, что у нас неоткрытые выборы. Сейчас они получили возможность увидеть воочию, что это не так», — отметила она.

Эксперты из разных стран посетили избирательные участки в Арском и Балтасинском районах республики. Они оценили, как здесь работают с избирателями с ограниченными возможностями, а также осмотрели систему видеонаблюдения.

«Меня очень впечатлило, что на каждом участке присутствуют бюллетени со шрифтом Брайля. Очень важно само наличие такой возможности. Также предусмотрены условия для людей на инвалидных колясках», — сообщил представитель ландтага Баварии Ульрих Сингер.

Его впечатлила и система видеонаблюдения, действующая на избирательных участках. Возможность вести постоянное наблюдение в специальном центре — это то, чего сейчас очень не хватает в Германии, отметил Сингер. Также удобна сама система трехдневного голосования, особенно в период пандемии коронавируса.

В завершение эксперты посетили казанский Центр общественного наблюдения. В первый день выборов работа здесь велась очень активно, в наблюдении приняли участие около 100 человек, сообщила председатель Общественной Палаты РТ Зиля Валеева.

«Для первого дня была проведена очень активная и серьезная работа по наблюдению. Кроме представителей Общественной палаты приходили и люди от политических партий, СМИ, обычные граждане», — объяснилна она.

Международные эксперты пробудут в Татарстане все три дня голосования и более глубоко ознакомятся с системой проведения выборов.