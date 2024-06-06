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Иностранные агенты не смогут быть кандидатами на выборах в Татарстане
Иностранные агенты не смогут участвовать в выборах в органы государственной и муниципальной власти Татарстана. Законопроект, которым вносятся изменения в отдельные законодательные акты республики, поддержали депутаты на 54-м заседании Госсовета РТ.
«При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов для регистрации прекратить статус иностранного агента», – сказал председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
Он уточнил, что несоблюдение этого требования станет основанием для отказа в регистрации кандидата. Кроме того, иноагенты и граждане, включенные в реестр лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть уполномоченными представителями и доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также наблюдателями.
«Запрещается лицам, сведения о которых включены в единый реестр о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, в фонды референдума», – отметил Хабибуллин.
На заседании также поддержали законопроект, касающийся изменений в законе «О статусе депутата Государственного Совета РТ». Согласно документу, получение депутатом статуса иностранного агента станет основанием досрочного прекращения его парламентских полномочий.
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