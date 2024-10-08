Иностранное гражданство могут признать отягчающим обстоятельством при преступлении

В Госдуме предложили сделать наличие иностранного гражданства отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Проект поправок в Уголовный кодекс РФ уже внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Депутат Государственной Думы Евгений Марченко стал автором этой инициативы.

Как говорится в документе, введение нового отягчающего обстоятельства является «обоснованным шагом», поскольку адекватно учитывает возросшую общественную опасность преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, пребывающими на территории Российской Федерации. Это обстоятельство также служит дополнительным сдерживающим фактором для возможных правонарушений со стороны таких лиц.

По мнению автора законопроекта, данная мера будет эффективной в предотвращении подобных инцидентов