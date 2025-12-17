Иностранец задержан в Татарстане за производство крупной партии мефедрона

В Зеленодольском районе сотрудники наркополиции задержали 24‑летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. По данным следствия, мужчина прибыл в Россию в мае, указав целью поездки «частный визит», однако фактически занялся производством синтетических наркотиков.

По информации МВД по РТ, он выполнял роль «химика» и работал на один из онлайн‑наркомаркетов. Мужчина арендовал частный дом, где оборудовал кустарную лабораторию по изготовлению мефедрона. Общение с кураторами велось через мессенджеры, а прекурсоры и реагенты он получал из тайников‑закладок в лесном массиве под Зеленодольском.

Во время обыска полицейские обнаружили восемь пластиковых емкостей с более чем 6 килограммами готового мефедрона. Также изъяты 12 контейнеров с примерно 300 литрами прекурсоров, лабораторное оборудование, весы и упаковочные материалы, предназначенные для производства новой партии запрещенных веществ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, иностранцу может грозить до 20 лет лишения свободы.