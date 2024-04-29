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СВО 29 апреля 2024 09:00

Иностранец с видом на жительство в России может заключить контракт с Минобороны

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Граждане других стран, имеющие вид на жительство в РФ, могут отправиться служить по контракту, сообщили в Военкомате РТ.

«Любой иностранный гражданин может подать рапорт для рассмотрения, на соответствие, его кандидатуры на поступление на военную службу по контракту в Минобороны РФ», – подтвердил «Татар-информу» офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Офицер подчеркнул, что иностранные граждане, вступившие в контрактное соглашение с Министерством обороны РФ, имеют право на ускоренное получение российского гражданства. Для этого необходимо, чтобы контракт был заключён минимум на один год. Эти условия также применимы к ближайшим родственникам военнослужащих, включая супругов, детей и родителей.

«Для оформления на военную службу по контракту иностранец может обратиться в военный комиссариат или пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Казань, ул. Аэропортовская д. 1», – уточнил Егор Горячев.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэрапортовская, д. 1/40, тел. 8 843 221 44 52.
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