Иностранец с видом на жительство в России может заключить контракт с Минобороны

Граждане других стран, имеющие вид на жительство в РФ, могут отправиться служить по контракту, сообщили в Военкомате РТ.

«Любой иностранный гражданин может подать рапорт для рассмотрения, на соответствие, его кандидатуры на поступление на военную службу по контракту в Минобороны РФ», – подтвердил «Татар-информу» офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Офицер подчеркнул, что иностранные граждане, вступившие в контрактное соглашение с Министерством обороны РФ, имеют право на ускоренное получение российского гражданства. Для этого необходимо, чтобы контракт был заключён минимум на один год. Эти условия также применимы к ближайшим родственникам военнослужащих, включая супругов, детей и родителей.

«Для оформления на военную службу по контракту иностранец может обратиться в военный комиссариат или пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Казань, ул. Аэропортовская д. 1», – уточнил Егор Горячев.