Иностранец пойдет под суд за дебош и нападение на полицейского в аэропорту Казани

Иностранный гражданин предстанет перед судом за дебош в аэропорту Казани. Об этом сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в июне 2025 года пьяный авиапассажир грубо нарушил общественный порядок в бизнес-зале казанского аэропорта. Кроме того, он напал на сотрудника транспортной полиции.

Вскоре дебошир был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом. Транспортным прокурором уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения.

Видео: Пресс-служба Центрального МСУТ СКР