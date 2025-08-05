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Происшествия 5 августа 2025 16:26

Иностранец пойдет под суд за дебош и нападение на полицейского в аэропорту Казани

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Иностранный гражданин предстанет перед судом за дебош в аэропорту Казани. Об этом сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в июне 2025 года пьяный авиапассажир грубо нарушил общественный порядок в бизнес-зале казанского аэропорта. Кроме того, он напал на сотрудника транспортной полиции.

Вскоре дебошир был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом. Транспортным прокурором уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения.

Видео: Пресс-служба Центрального МСУТ СКР

#хулиганство #нападение на полицейских #аэропорт Казань
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