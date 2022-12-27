Иностранец под предлогом продажи женских сумок крал деньги у жителей РТ

По версии следствия, с марта по июль 25-летний иностранец размещал в соцсетях объявления о продаже женских сумок, кошельков и прочих аксессуаров. Общаясь с покупателями, он обещал отправить им товары после оплаты курьерских услуг. Получив деньги, злоумышленник переставал выходить на связь.

Жертвами афериста стали 10 человек, которые лишились более 194 тысяч рублей. На него возбудили уголовное дело за мошенничество. Свою вину мужчина признал и возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кукморский районный суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.