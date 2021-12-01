Иностранец дважды пытался подкупить автоинспектора в РТ за сдачу экзамена на права

По данным следствия, 30-летний гражданин иностранного государства трижды пытался сдать экзамены на права, но каждый раз безуспешно.

После этого, как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, иностранец обратился к начальнику ОГИБДД ОМВД России по Арскому району с просьбой помочь получить водительское удостоверение. За услугу он предлагал деньги, однако автоинспектор предупредил его о наказании за дачу взятки.

Через некоторое время мужчина пришел к руководителю отдела ГИБДД и положил ему на стол 15 тыс. рублей. В этот момент он был задержан.

Иностранец вины своей не признал. Ему предъявлены обвинения в покушении на дачу взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.