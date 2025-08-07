Иностранцы стали чаще выбирать Казань для летнего отдыха

В Казани этим летом на 10% выросло число бронирований от иностранных туристов. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На долю Казани приходится 2% от всех зарубежных бронирований по стране.

Чаще всего столицу Татарстана этим летом выбирают туристы из Беларуси, Казахстана, Китая, Индии и Турции. Наиболее популярный формат отдыха – поездки в паре без детей (41%). Еще 38% гостей путешествуют в одиночку, 11% приезжают семьями, 10% – в составе небольших групп.

Иностранцы отдают предпочтение отелям без звезд (39%), а также размещению в гостиницах категории 3–4 звезды (в сумме 39%). Реже выбирают хостелы, апартаменты и пятизвездочные отели.

Средняя стоимость ночи в казанских отелях и апартаментах для иностранных гостей составила 9,7 тыс. рублей – примерно на уровне прошлого года.

«Рост интереса иностранных туристов к российским регионам – это результат планомерной работы по развитию въездного туризма. Мы последовательно расширяем географию безвизовых поездок и прямого авиасообщения, упрощаем административные процедуры и развиваем инфраструктуру. Эти меры помогают укреплять статус России как гостеприимного и открытого направления для путешественников со всего мира», – отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев,

По словам представителей отрасли, для привлечения иностранных туристов также важно учитывать их культурные особенности и предпочтения – от организации трансфера до сервисов на родном языке и питания по стандартам Muslim Friendly и China Friendly. Казань этим требованиям старается соответствовать.