Иностранцы смогут служить в ВС РФ по призыву и по контракту – указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий службу по призыву в Вооруженных Силах России лиц с иностранным гражданством.

Проходить военную службу по призыву, согласно документу, будут солдаты, матросы, сержанты и старшины, в том числе – имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание.

Также они смогут служить по контракту, уточняется в документе.

Напомним, ранее Путин также подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.