news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
14 ноября 2022  17:12

Иностранцы смогут служить в ВС РФ по призыву и по контракту – указ Путина

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий службу по призыву в Вооруженных Силах России лиц с иностранным гражданством.

Проходить военную службу по призыву, согласно документу, будут солдаты, матросы, сержанты и старшины, в том числе – имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание.

Также они смогут служить по контракту, уточняется в документе.

Напомним, ранее Путин также подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100