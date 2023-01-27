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Ру Тат
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Официальная хроника
27 января 2023  09:54

Иностранцы с белорусской визой смогут беспрепятственно въезжать в Россию

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Иностранные граждане, получившие визу России или Беларуси, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников договора о создании Союзного государства, подписанное в городе Минске 19 июня 2020 года», — сказано в тексте.

Отмечается, что изменения вступают в силу с 1 февраля.

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