Иностранцы с белорусской визой смогут беспрепятственно въезжать в Россию

Иностранные граждане, получившие визу России или Беларуси, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников договора о создании Союзного государства, подписанное в городе Минске 19 июня 2020 года», — сказано в тексте.

Отмечается, что изменения вступают в силу с 1 февраля.