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Иностранцы-наркокурьеры получили 27 лет на двоих за продажу синтетики в Казани
В Казани вынесен приговор двоим иностранным гражданам. 20-летний и 26-летний мужчины признаны виновными по статьям «Покушение на незаконные производство, сбыт, пересылку наркотиков в особо крупном размере» и «Покушение на незаконные производство, сбыт, пересылку наркотиков в крупном размере», рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В суде установлено, что в марте прошлого года иностранцы приобрели через интернет больше 500 г наркотиков. Они забрали запрещенные вещества из тайника и хранили их в квартире и в машине. Синтетику они планировали продать.
В конце марта 26-летний иностранец был пойман в Казани за рулем «Лады». В автомобиле были найдены наркотики. Позднее при обыске в квартире подозреваемого также нашли синтетические наркотики.
Свою вину мужчины не признали. Суд назначил им наказание в виде 13 и 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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