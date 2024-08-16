Иностранцев перед получением российской визы обяжут проходить собеседование

Иностранцы, подающие на визу для посещения России, должны будут проходить собеседование для проверки цели поездки и условий пребывания в стране. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«В ходе рассмотрения вопроса о выдаче иностранному гражданину визы в целях дополнительной проверки достоверности сведений, подтверждающих цель поездки в Российскую Федерацию и условия пребывания на территории Российской Федерации, сотрудником уполномоченного государственного органа проводится личное собеседование с иностранным гражданином», — отмечается в документе.

При этом во время собеседования гражданин иностранного государства может предоставить дополнительные документы, подтверждающие цель поездки.

Оформлять визу для посещения России должны граждане большинства стран Европы, Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Японии, ряда государств Африки и Латинской Америки, многих стран Азии.